Mart Noorma: kosmoseturism tuleb kindlasti, tehnoloogia on peaaegu valmis

Kosmoseprofessor Mart Noorma tõdes, et miljardärid nagu Richard Branson, Elon Musk ja Jeff Bezos on aidanud kaasa teaduse arengule ja teinud suure töö selle nimel, et ka tavalised inimesed saaksid ühel hetkel kosmosesse minna.

"Mina usun küll, et kosmoseturism kindlasti tuleb, sest tehnoloogia selleks on juba peaaegu valmis. Praegu küll veel prototüübi tasemel, aga väga lähedane, et see oleks juba usaldusväärne toode," rääkis Noorma saates "Ringvaade suvel" ja tõi paralleeli lennukitega lendamisega.

"Kui me vaatame, kuidas lennukite rikked ja allakukkumised on vähenenud läbi viimase saja aasta, siis me elame täiesti teises maailmas, sest me saame lennukeid usaldada. Kümne aasta pärast on kosmoselendudega samamoodi ja me võime olla 100 protsenti kindlad, et lennu ajal midagi ei juhtu, sest see on juba ära testitud ja katsetatud tehnoloogia," ütles ta.

Ta lisas, et kosmoselennu huvilisi leidub maailmas palju.

"Analüüsid on näidanud, et maailmas on miljoneid inimesi, kes oleks valmis oma raha investeerima või kulutama, et lennata kosmosesse. Ükskõik kas siis korraks suborbitaalsel lennul või orbitaallennul või lausa lennata Kuule ja tagasi või Marsile ja sinna jäädagi. Neid inimesi on palju ja ei saa öelda, et see raha läheb ainult äriks," ütles Noorma, märkides, et igal inimesel on kosmosesse mineku soovi taga oma eesmärk.

"Ma ei ole kuulnud ühestki inimesest, kes oleks käinud kosmoses ja kes poleks sealt tulnud tagasi sõnumiga, et see oli nende elu üks tähtsamaid ja suurimaid hetki, kus nad kogesid midagi enneolematut," rääkis Noorma ja lisas, et kosmosest nähakse Maad väikese ja haavatavana, mis aitab mõista koduplaneedi hoidmise vajalikkust.

Hiljuti käis kosmoses ka Richard Branson, kes on Noorma sõnul aastaid investeerinud selle nimel, et ka tavainimesed ühel päeval kosmosesse minna saaksid. Bransoni, Muski ja Bezose tööst on aga kasu ka teadlastel.

"Teadus on selleks, et lahendada probleeme ja teadlased on nagu eriüksus, kelle inimkond on suurte probleemide lahendamiseks palganud. Ei piisa tuletõrjujast, et tuleohutust tagada. Me kõik peame panustama. Praegu ongi nüüd selline võimalus," märkis Noorma.

"Me ei ehita kosmoselaevu ainult teaduse raha eest, vaid nüüd on ka eraraha kaasatud, et ehitada odavamaid ja töökindlamaid kosmoselaevu. Kui see kosmosetransport saab finantstuge ärist, siis teaduse jaoks on see nagu jackpot, sest teadus saab kasutada seda eraraha toel välja töötatud tehnoloogiat ja teha oma eksperimente, mida inimkonnal on vaja, maksumaksja jaoks odavamalt," lisas ta.