Britney Spears sai õiguse endale ise advokaati valida

Kolmapäeval otsustas Los Angelese kohus, et laulja Britney Spearsil on õigus oma isa eestkoste alt vabanemise üle peetaval kohtuprotsessil valida ise endale advokaat.

Mõned nädalal tagasi tunnistas Spears, et on isa eestkoste all kannatanud juba aastaid, kuna tal puudub oma elu üle igasugune kontroll, kirjutavad BBC, The Guardian ja NY Post.

Pärast seda on mitmed Ameerika Ühendriikide kuulsused võtnud sõna laulja kaitseks ja ühinenud liikumisega "Vabastage Britney" ehk #FreeBritney. Esmakordselt kasutas sel nädalal pärast kohtuotsust antud teemaviidet Instagramis ka laulja ise.

"Ma ei tea, miks ta siiani eestkoste all on," rääkis üks kolmest Britneyt hinnanud psühhiaatrist The New Yorkerile. Isa eestkoste määrati lauljale 2008. aastal, kui ta kannatas mitmete psüühiliste probleemide küüsis.

Britney Spearsi esindab nüüdsest kohtus endine prokurör Mathew Rosengart, kelle A-kategooria klientide hulka on kuulunud Steven Spielberg, Sean Penn jt. Varem seisis laulja huvide eest 2008. aastast kohtu määratud kaitsja Samuel Ingham, kes möödunud nädalal oma ametist loobus.

Britney Spearsi isa Jamie Spears haldab praegu ainuisikuliselt laulja 60 miljoni dollari suurust varandust. Laulja sõnul kontrollib isa lisaks nii tema eraelulisi kui ka tervisesse puutuvaid teemasid.