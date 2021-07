Netflix hakkab lisaks sarjadele ja filmidele pakkuma ka videomänge

Videomängud ilmuvad Netflixis eraldi kategooria alla ning vähemalt esialgu videomängud endaga hinnatõusu kaasa ei too. Küll aga on võimalik, et tulevikus võib Netflix teenuste laienemist vajaliku hinnatõusu põhjendusena kasutada, kirjutab Bloomberg.

Netflix ei plaani pakkuda vaid kolmandate osapoolte videomänge, vaid ettevõte otsib mänguarendusega seotud ametikohtadele inimesi, kes hakkaksid ka originaalmänge tootma. Mänguarenduse osakonna asepresidendiks saab Mike Verdu, kes on varem töötanud Facebookis ja videomänge tootvas ettevõttes Electronic Arts.

Videomängude pakkumine võimaldab Netflixil uusi kasutajaid ligi meelitada ja konkurentidest eristuda.