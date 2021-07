Ziggy Wildil ilmus uus lugu "Shot My Love"

""Shot My Love" kõnetas mind hetkest kui Nõmmar [Ziggy Wild kitarrist Sander Nõmmistu] seda käiku mängis. Mul oli soov teha laul, millel oleks jutustav salmiosa ja jõuline refrään ning täpselt selline see laul saigi. Meie jaoks on see munadega power ballaad," rääkis bändi lauljanna Laura Prits.

Ta lisas, et see laul on meeldetuletus, et elada tuleb iseenda jaoks ning mitte lasta end teistel pidevalt ümber voolida.

Lugu valmis bändi ühistööna, meloodia ja sõnad lõi Prits. Loo kõlapildile andsid harmoonilist lisa taustavokaalid Kaarel Orumägi ja Kaia-Liisa Kesler.

Singel salvestati Eestis Blind Sound stuudios, mixiti Joonas Murand käe all ja masteri tegi uuele singlile Nashville'is tegutsev muusikaprodutsent Skyler Taylor.