Kethi Uibomägi: ansambel H6im annab meile võimaluse teha mida iganes

Seto bändi H6im liikmed Ithaka Maria ja Kethi Uibomägi tõdesid, et bänd on neile andnud võimaluse end vokaalselt rohkem proovile panna.

"Meid on avastatud muusikamaailmas popi kaudu ja natuke pidime tegema ka beibelikku olekut. Mina näiteks La La Ladies bändis pidin olema seksapiil ja öeldi, et ära laula nii vokaalselt või musikaalselt jne," rääkis Uibomägi R2 "Hommikus!".

Ka Ithaka Maria nõustus, et tema karjääri jooksul on tulnud ette hetki, mil ta ei saanud end lauldes nii vabalt tunda – seda näiteks Best B4 aegadel.

"Tol ajal öeldi ka, et tee siukest titekat häält," tõdes Ithaka Maria ja lisas, et Best B4-i lugu "Ma armastan luuserit" saab peagi H6imu esituses ka seto keeles kuulda.

"Ma mõtlesin ka, et huvitav, kas on lihasmälus sees, kuidas ma seda laulan," ütles Ithaka Maria, lisades, et lugu kõlab seto keeles väga hästi.

Uibomägi tunnistas, et ta sai alles hiljuti teada, et Ithaka Maria bändis Best B4 oli. Samuti avastas ta, et Ithaka Maria on väga hea vokalist, sest suudab ka edukalt rokilugusid esitada.

"Ma mõtlesin, et vau, kuidas Ithaka oskab laulda, aga see ongi võib olla see, et varem oleme pidanud olema siukses popi kastis. Pop ikkagi paneb natuke kasti," tõdes Uibomägi.

"See ansambel annab nii mulle kui ka Ithakale võimaluse teha mida iganes," lisas ta.