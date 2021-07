Eva Killar kaunistab randa omanäoliste kivimoludega

Eva Killar on rannas jalutades meisterdanud umbes 150 kivimolu. Killari sõnul on tegemist justkui meditatsiooniga, mis aitab tal muremõtetest vabaneda.

Kivimolude tegemisega alustas Killar paar aastat tagasi.

"Me olime Hispaanias puhkusel ja lesisime rannas ja ega ei viitsi väga palju – ujumas oli käidud, palli oli mängitud, snorgeldamas oli käidud… Seal rannas olid väikesed kivikesed, mis olid pehmed, värvilised ja lapikud. Ma tegin neist lihtsalt nalja pärast näo ja saatsin pildi oma tütrele, kes ei olnud meiega kaasas, ja ta ütles, et oh kui äge molu," meenutas Killar saates "Ringvaade suvel".

Ta postitas pildi ka sotsiaalmeediasse ja sai tuttavatelt positiivset vastukaja, mis innustas teda kivimolude tegemisega ka Eestis jätkama.

"Lähen randa, jalutan ringi, vaatan, kas mul tuleb mingi inspiratsioon peale ja siis ma teen nendest kividest kujusid, mis on inimesed, loomad või sõbrad. Ma ise ütlen, et see on minu meditatsioon ja huvitav on see, et ma ei saa seda teha, kui peas on töömõtted – siis ma ei leia mitte ühtegi kivi," rääkis Killar.

Kivimolusid ta koju ei vii, vaid jäädvustab need pildile ja jätab seejärel randa lebama.

"See on natuke nagu kui budistid teevad liivajoonistusi ja siis rand kannab need ära. Mina jätan kivimolud randa," sõnas Killar.

Ta lisas, et Saaremaal suvekodu kandis tunnevad ka naabrid tema kivimolude vastu suurt huvi.

"Naabrid käivad seal tihti luurel, et oo, mis meil siia randa on tekkinud, mingisugused kivimolud. See on hästi tore," ütles Killar.

"Ma arvan, et ma jäängi seda tegema, sest see on nii äge lihtsalt," lisas ta.