Galerii ja video: dirigent Risto Joost käis Tallinna lahel prügi korjamas

Kolmapäeva õhtul kõlab Tallinna kaldal suurkontsert "Ookean", mis on pühendatud maailmamere kaitseks ja reostuse vastu võitlemiseks.

Just seetõttu otsustas ka dirigent Risto Joost minna koos saatega "Ringvaade suvel" sukelduma Tallinna lahte. Pärast koolitust oligi võimalik sukelduda ning Joost avaldas lootust, et tegelikult on meri puhas ja ei leia midagi.

"Ma arvan, et me kõik soovime, et see keskkond oleks võimalikult orgaaniline ja suudaks pakkuda järeltulevatele põlvedele samasugust elukeskkonda," rääkis Joost, miks ta seda kõike teeb.

Dirigent tunnistas pärast 15-minutilist veesolekut, et sukeldumise näol on tegemist väga füüsilise spordialaga, mis pole sugugi lihtne. "Selline tunne on, et gravitatsioon töötab vastupidi," kirjeldas ta vee all olemise kogemust.

Suuremat prügi veest ei leitudki. "Ei olnudki õllepudeleid ja autokumme," sõnas Joost. "See ei tähenda, et kõik justkui, mis pole käega katsutav ja silmaga nähtav, oleks kadunud," lisas dirigent ja avaldas lootust, et kui suudaksime mere eest hoolitseda samasugune hoolega nagu kaldaid puhtana hoides, võiks maailmal veel lootust olla.