Septembris saab Kumus tutvuda reivikultuuriga nii näituse kui ka peo kaudu

Kuni 17. oktoobrini on võimalik Kumus tutvuda näitusega "Terve öö üleval. Reivikultuur lähivaatlusel". 10. septembri öö teeb eriliseks aga asjaolu, et reivikultuuri ja selle ajalugu tutvustavalt näituselt saab suunduda edasi ise reiviajalugu tegema.

Viimati 2019. aastal toimunud Kumu reivil astus üles Eestist pärit postsovetliku räpi sensatsioon Tommy Cash. Üllatusena väisasid sündmust ka USA päritolu moelooja Rick Owens ja tema kunstnikust abikaasa Michele Lamy. Toona oli Kumus üleval Cashi ja Owensi ühistööna valminud näitus "Süütud ja neetud".

Seekord kutsutakse reivikultuuri austajaid aga tutvust tegema näitusega "Terve öö üleval. Reivikultuur lähivaatlusel", mis heidab pilgu reivile ja klubikultuurile ning nendega seotud subkultuuridele. Tegemist on esimese reivi fenomeni käsitlev näitusega Eestis, mille eesmärgiks on avada reivi poliitilist potentsiaali ja poeetilist terviklikkust. Nii annavad näitusel esitletud teosed sissevaate reivikultuuri mitmesugustesse avaldumisvormidesse. Lisaks rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikele, nagu Jeremy Deller või The Otolith Group, on näitusele kaasatud ka Berghaini legendaarne uksehoidja Sven Marquardt.

Niisama värvikirev ja tähenduslik on ka seekordne esinejate nimekiri, mis ulatub reivisõpradele tuttavatest UK artistidest Giant Swan ja Rezzett kohalike tegijateni nagu Nikolajev, Triin Niinemets ja Susanna Raiend. Reiviöö visuaalse rännaku loob Mikk-Mait Kivi. Lisaks muusikalisele ja seda saatvale visuaalsele elamusele, rikastab reivikogemust ka hinnatud koreograafi Rene Kösteri klubikogemuse teekonda selle algusminutitest peo lõpumomentideni portreteeriv kaasaegse tantsu etendus.

"Seekordse Kumu reivi eesmärk on tuua ühe katuse alla tänased elektroonilise muusika toorema esteetika näited ja nii oleme koostöös Robert Nikolajeviga IDA raadiost valinud välja kaasaegse reiviskeene kõige intrigeerivamad põrandaalused tegijad," sõnas sündmuse peakorraldaja Tõnis Hiiesalu ning lisas, et esinejate nimekiri veel täieneb ja üllatusi on tulemas ka järelpeo osas.