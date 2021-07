Amazon loobus "Tiger Kingi" telesarja tegemisest

Sarja tegijad leidsid, et "Tiger Kingi" lugu ei ole enam päevakajaline ja asjakohane, kirjutab BBC.

"Ma arvan, et Amazon tundis lõpuks, et see materjal on oma aja juba ära elanud, sest sarjaga seonduva paika panemine võttis nii kaua aega," sõnas Cage, kes sai enne seriaali tühistamist ka kahte stsenaariumit lugeda.

Võimalik, et sarja tegemise võimalust pakutakse mõnele teisele ettevõttele, kuid siis ei saa kindel olla, et Cage endiselt peaosas on.

Dokumentaalseriaal "Tiger King" linastus Netflixis eelmisel aastal ja osutus kohe väga menukaks. Fännid on spekuleerinud ka sarja teise hooaja üle, ent Netflix pole seda kinnitanud.