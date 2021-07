Põhja Konn avaldas video loole "Ärkamine"

Loo "Ärkamine" muusika autoriks on Põhja Konna klahvpillimängija ja laulja Valter Soosalu ning sõnade autor ansambli kitarrist Jürgen Kütner. See pärineb Põhja Konna 2016. aastal ilmunud esikalbumilt, kuid on kirjutatud juba pea kümme aastat tagasi.

Looga on eriline side Elephants From Neptune'i lauljal ja kitarristil Robert Linnal: "Kui kunagisest ansamblist Speed King lahkus laulja Robin Juhkental ning selle liikmed moodustasid uue bändi Põhja Konn, millel toona veel polnud lauljat, siis sattusime koos äsja loodud bändi Elephants From Neptune'i liikmetega nende proovi kuulama. Väljas oli külm talveilm ja kuna prooviruumi aknad olid katki, siis käre pakane oli ka tuppa tunginud. Nad olid just harjutamas lugu "Ärkamine". Kui seda kuulsin, hakkasin kohe käima peale sõpradele Jürgen Kütnerile ja Ott Adamsonile, et nad mind bändi laulma võtaksid. Jürgen ja Ott saatsid mulle "Ärkamise" demo – mäletan, kuidas kuulasin seda lugu isa juures korduvalt, sumpasin lumes ja harjutasin laulupartiid, mille Valter oli sisse laulnud. Aga sinna see jäigi, sest sain ka ise tol hetkel aru, et Valter on ideaalne laulja sellesse bändi. Igakord nüüd, kui see lugu kuskilt mängima hakkab, käib mul seest jõnks läbi. Kuigi loodan kunagi Põhja Konnaga siiski mõnd lugu esitada, on mul tagantjärgi hea meel, et Valter jäi enesele kindlaks, sest ta on lauljana ülitugev ja mängib Põhja Konnas kandvat rolli ning ma sain omakorda suunata toona saadud energia ja inspiratsiooni täielikult Elephantsi tegemistesse," meenutas Robert Linna oma mälestusi seoses looga "Ärkamine".

Põhja Konn ja Elephants From Neptune astuvad koos lavale 22. juulil klubi Laev välilaval.