Galerii: Tallinna linnahalli juures suples suurlavastuse "Ookean" hiigelnukk

Suurlavastusel "Ookean" osalev nukk on kaheksa meetrit kõrge ja kolm meetrit lai. Hiigelnukku liigutatakse kraanal asuvate köitega, näo ja pea liigutamiseks asub ülaosas ka mootor koos juhtelektroonikaga.

Nuku valmistas Carros de Foc (Alicante) ning lavastuse tarvis on nukule valmistatud ka tuukrikostüüm ja kiiver. Hiigeltuukrit juhib kaheksaliikmeline eestlastest ja hispaanlastest koosnev meeskond.

Hiigelnuku tootnud Carros de Foc on tänavateatriettevõte, mille peakorter asub Hispaanias Alicantes. Ettevõte on maailmas tuntud eelkõige oma mobiilsete hiigelnukkude poolest, nende mobiilsed hiigelkujud on osalenud erinevatel tänavateatrite festivalidel üle Euroopa ja Aafrika. Hetkel on ettevõtte valikus kuus hiidmarionetti, kellest üks viibib hetkel Eestis.

Muusikaline suurlavastus "Ookean" on audiovisuaalne vaatemäng, mis jutustab vee, tule koreograafia, kehakeele ning muusikaga loo inimese panuse möödapääsmatusest. "Ookeani" muusikat teevad Tallinn Sinfonia ja kammerkoor Voices Tallinn, lisaks laval toimetavatele esinejatele ja nukule toetab muusika edasiantavat sõnumit suurtel ekraanidel näidatav eelsalvestatud videomaterjal. Lavastust mängitakse vaid 15. juulil.