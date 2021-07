Jüri Kamenik: Eesti absoluutne kuumarekord jääb sel suvel ilmselt ületamata

Ilmateadlane Jüri Kamenik tõdes, et kuigi Eestis on praegu tavapärasest soojemad ilmad, jääb Eesti absoluutne kuumarekord sel aastal siiski ületamata.

"Juuli rekord jääb ilmselt ületamata, juuni rekord sai ületatud. Aga ka Eesti absoluutne kuumarekord – 35,6 kraadi – jääb ilmselt ületamata. Järgmisel aastal saab see rekord 30-aastaseks," rääkis Kamenik saates "Ringvaade suvel".

Ta lisas, et reedeni on endiselt 30-kraadist ilma oodata, ent seejärel peaks temperatuur veidi langema.

"Enam ilmselt pärast reedet 30-kraadist temperatuuri ei tule. Võib olla see on ajutine olukord ehk juuli lõpuni on madalam temperatuur, selline 25 kraadi ja siis augustis võib uuesti tulla," ütles Kamenik.

Kamenik selgitas, et temperatuuri languse toob endaga läänevool, mis nädala teises pooles Skandinaavia kanti murrab ja sealt ka Eestisse suundub.