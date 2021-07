Piilu võtteplatsile: Eestis toimusid filmi "Burial" võtted

Kogu film on üles võetud Eestis, ent "Buriali" tegevus toimub tegelikult hoopis Saksamaal ja Poolas, kustkaudu vene sõdurid Hitleri jäänuseid Moskvasse üritavad toimetada.

"Vene sõdurid proovivad kristu ära viia, aga nad kohtuvad teel sakslastega ja poolakatega, sest nad on keset Poolat. Eesmärk on takistada Hitleri säilmete sattumist valedesse kätesse või sakslaste kätte tagasi," rääkis režissöör Ben Parker.

Teise maailmasõja viimastel päevadel aset leidev filmisündmustik räägib Parkeri sõnul ka tõe varjamisest ja maha matmisest.

"Minu arust on see praegu eriti asjakohane. Veenduda, et ei valetataks ja et tõde maha ei maetaks. Mitmes mõttes on see vestern. Seal on palju vesterni elemente, mis on mu meelest ka sobilik, sest läänes on valetajad võimu haaranud," ütles ta.

Filmis teevad kaasa mitmed kuulsad näitlejad, näiteks "Harry Potteri" filmides Draco Malfoyd kehastanud Tom Felton. Parkeri sõnul nautis Felton kevadel Tallinnas olemist väga ega tahtnud siit lahkuda.

Lisaks välismaa näitlejatele saab linateoses näha aga ka Eesti näitlejaid. Üks neist on Tambet Tuisk, kelle sõnul möödus võtteperiood väga mõnusalt ja rahulikult. Samas tõdes ta, et aeg-ajalt ei ole Eestis filmitavates välismaa filmides näitlemine sugugi nii roosiline, kui algul arvata võiks.

"Ma ei saa öelda, et näitlejana oleks väga hea mängida võõrprojektis, mida tehakse Eestis. On küll erandeid, aga tihtilugu need rollid, mis tulevad Eesti näitlejatele ja need töötasud ei ole võrreldavad kolleegidega, kes tulevad siia mängima. Mõnel puhul – mitte selle projekti puhul – on näha olnud, et näitlejad, kes on siin, on kordades paremad," nentis Tuisk.

Ta lisas, et "Buriali" puhul on meeskonnas väga palju eestlasi ja mõned rollid, mida esialgu pidid mängima briti näitlejad, kirjutati eestlastele ümber. Ka filmitegijad ise kiitsid Eestit ja eestlasi väga.

"Kõik läheb fantastiliselt. Võttegrupp ja võttepaigad on suurepärased. Meid tervitati siin soojalt ja me naudime seda väga," sõnas produtsent Matthew James Wilkinson võtete viimasel päeval.