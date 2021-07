Selgusid tänavused Emmyde nominendid

Enim nominatsioone ehk 130 kogusid voogedastusplatvormide HBO ja HBO Max sarjad, Netflixi sarjadel oli kokku 129 nominatsiooni, vahendas Variety. Disney Plus sai kokku 71 nominatsiooni.

Enim nominatsioone sarjadest said Netflixi "The Crown" ja Disney Plusi "The Mandalorian". Napilt jäi nende taha Disney Plusi "WandaVision" 23 ja Hulu "The Handmaid's Tale" 21 nominatsiooniga.

Parim draamasari

The Mandalorian Autor/allikas: SCANPIX/Capital Pictures

"Bridgerton" (Netflix)

"The Crown" (Netflix)

"The Handmaid's Tale" (Hulu)

"Lovecraft Country" (HBO)

"The Mandalorian" (Disney Plus)

"Pose" (FX)

"This Is Us" (NBC)

Parim naispeaosatäitja draamasarjas

Olivia Colman sarjas "The Crown" Autor/allikas: Netflix

Uzo Aduba ("In Treatment")

Olivia Colman ("The Crown")

Emma Corrin ("The Crown")

Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale")

Mj Rodriguez ("Pose")

Jurnee Smollett ("Lovecraft Country")

Parim meespeaosatäitja draamasarjas

Rege-Jean Page Autor/allikas: SCANPIX/Netflix/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com

Sterling K. Brown ("This Is Us")

Jonathan Majors ("Lovecraft Country")

Josh O'Connor ("The Crown")

Regé-Jean Page ("Bridgerton")

Billy Porter ("Pose")

Matthew Rhys ("Perry Mason")

Parim naiskõrvalosatäitja draamasarjas

Helena Bonham Carter sarjas "The Crown" Autor/allikas: SCANPIX/Des Willie/Netflix via AP

Gillian Anderson ("The Crown")

Helena Bonham Carter ("The Crown")

Madeline Brewer ("The Handmaid's Tale")

Ann Dowd ("The Handmaid's Tale")

Aunjanue Ellis ("Lovecraft Country")

Emerald Fennell ("The Crown")

Yvonne Strahovski ("The Handmaid's Tale")

Samira Wiley ("The Handmaid's Tale")

Parim meeskõrvalosatäitja draamasarjas

Chris Sullivan sarjas "This Is Us" Autor/allikas: SCANPIX/NBC via AP

Giancarlo Esposito ("The Mandalorian")

O-T Fagbenle ("The Handmaid's Tale")

John Lithgow ("Perry Mason")

Tobias Menzies ("The Crown")

Max Minghella ("The Handmaid's Tale")

Chris Sullivan ("This Is Us")

Bradley Whitford ("The Handmaid's Tale")

Michael K. Williams ("Lovecraft Country")

Parim komöödiasari

Lily Collins sarjas "Emily In Paris" Autor/allikas: SCANPIX/Netflix via AP

"Black-ish" (ABC)

"Cobra Kai" (Netflix)

"Emily in Paris" (Netflix)

"Hacks" (HBO Max)

"The Flight Attendant" (HBO Max)

"The Kominsky Method" (Netflix)

"Pen15" (Hulu)

"Ted Lasso" (Apple TV Plus)

Parim naispeaosatäitja komöödiasarjas

Aidy Bryant ("Shrill")

Kaley Cuoco ("The Flight Attendant")

Allison Janney ("Mom")

Tracee Ellis Ross ("Black-ish")

Jean Smart ("Hacks")

Parim meespeaosatäitja komöödiasarjas

Anthony Anderson ("Black-ish")

Michael Douglas ("The Kominsky Method")

William H. Macy ("Shameless")

Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

Kenan Thompson ("Kenan")

Parim naiskõrvalosatäitja komöödiasarjas

Aidy Bryant ("Saturday Night Live")

Hannah Einbinder ("Hacks")

Kate McKinnon ("Saturday Night Live")

Rosie Perez ("The Flight Attendant")

Cecily Strong ("Saturday Night Live")

Juno Temple ("Ted Lasso")

Hannah Waddingham ("Ted Lasso")

Parim meeskõrvalosatäitja komöödiasarjas

Carl Clemons-Hopkins ("Hacks")

Brett Goldstein ("Ted Lasso")

Brendan Hunt ("Ted Lasso")

Nick Mohammed ("Ted Lasso")

Paul Reiser ("The Kominsky Method")

Jeremy Swift ("Ted Lasso")

Kenan Thompson ("Saturday Night Live")

Bowen Yang ("Saturday Night Live")

Parim lühisari

"The Queen's Gambit" Autor/allikas: SCANPIX/Netflix/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com

"I May Destroy You" (HBO)

"Mare of Easttown" (HBO)

"The Queen's Gambit" (Netflix)

"The Underground Railroad" (Amazon Prime Video)

"WandaVision" (Disney Plus)

Parim naispeaosatäitja lühisarjas või filmis

Michaela Coel ("I May Destroy You")

Cynthia Erivo ("Genius: Aretha")

Elizabeth Olsen ("WandaVision")

Anya Taylor-Joy ("The Queen's Gambit")

Kate Winslet ("Mare of Easttown")

Parim meespeaosatäitja lühisarjas või filmis

Paul Bettany ("WandaVision")

Hugh Grant ("The Undoing")

Ewan McGregor ("Halston")

Lin-Manuel Miranda ("Hamilton")

Leslie Odom Jr. ("Hamilton")

Parim naiskõrvalosatäitja lühisarjas

Moses Ingram ja Anya Taylor-Joy sarjas "The Queen's Gambit" Autor/allikas: SCANPIX/Netflix via AP

Renée Elise Goldsberry ("Hamilton")

Kathryn Hahn ("WandaVision")

Moses Ingram ("The Queen's Gambit")

Julianne Nicholson ("Mare Of Easttown")

Jean Smart ("Mare Of Easttown")

Phillipa Soo ("Hamilton")

Parim meeskõrvalosatäitja lühisarjas

Thomas Brodie Sangster ("The Queen's Gambit")

Daveed Diggs ("Hamilton")

Paapa Essiedu ("I May Destroy You")

Jonathan Groff ("Hamilton")

Evan Peters ("Mare Of Easttown")

Anthony Ramos ("Hamilton")

Parim animasari

"Simpsonid" Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Fox Broadcasting Co.

"Big Mouth" (Netflix)

"Bob's Burgers" (Fox)

"Genndy Tartakovsky's Primal" (Adult Swim)

"The Simpsons" (Fox)

"South Park: The Pandemic Special" (Comedy Central)

Parim telefilm

"Dolly Parton's Christmas On The Square"

"Oslo"

"Robin Roberts Presents: Mahalia"

"Sylvie's Love"

"Uncle Frank"

Täispikka nominentide nimekirja näeb Emmy kodulehelt.

73. Emmy auhinnad jagatakse pühapäeval, 19. septembril. Õhtujuht on Cedric The Entertainer.