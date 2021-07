Hannes Hermaküla kasvatab filmivõtete jaoks bakenbarde

"Selleks, et bakenbarde saada ma kasvatan tervet habet, sest ma ei ole kindel, kas ERR-i eetrisse lastaks mind poole põseni olevate Puškini bakenbardidega. Nii et ma teen niimoodi, et ajan vahetult enne võtet habeme maha ja jäävad bakenbardid ja ma käin paar päeva ringi, nagu oleksid 70ndad," rääkis Hermaküla ERR-ile.

Filmi kutsus teda osalema "Taevatrepi" autor Mart Kivastik ning Hermaküla kanda on filmis taustaroll.

"Filmi peategelane reisib tagasi oma lapsepõlve, 70ndate aastate Tartusse. Kui see peategelane oma lapsepõlve tagasi jõuab, siis seal olen mina tema isa," sõnas Hermaküla.

"Ju Kivastik oma vaimusilmas nägi mind isana ette. Ta on väga spetsiifiline ja valiv, et kes mis karakterisse sobib," lisas ta.

Filmivõtetega alustatakse 20. juulil. Filmi peaosas mängib Mait Malmsten, teistes osades näiteks Harriet Toompere, Ivo Uukkivi, Katariina Unt, Tõnu Oja, Kersti Heinloo, Aleksander Eelma ja Rita Raave.

Film jõuab kinodesse järgmise aasta sügisel.