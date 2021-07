Naissaarel ristiti särasilmsed nelikud Loore, Luise, Leene ja Lagle

2017. aasta juulis sündinud nelikud Loore, Luise, Leene ja Lagle said sel suvel Naissaarel ristitud. Igal õel on erinevad ristivanemad ning ristivanemate seast leiab ka näiteks Riina Solmani ja Baruto.

Tüdrukud ristiti Naissaarel Püha Maarja kirikus 3. juulil ning sel puhul said noored preilid ka esimest korda elus laevaga sõita. Lisaks nelikutele, nende vanematele, kahele vennale ja õele asusid Naissaare poole teele ka sugulased ja sõbrad, kes tüdrukute käekäigule kaasa on elanud. Ristimise idee tekkis pereisa Johannes Nirgil.

"Johannes helistas mõni aeg tagasi ja ütles, et ta on hakanud mõtlema igavikulisi mõtteid ja on mõelnud, et ei tea, kuidas elu läheb ja tahaks tütred ära ristida. Ta küsis, kas ma oleksin nõus olema ristiema. Pidasin läbirääkimisi ja leidsin toredaid inimesi, kes veel olid nõus sellele perele toeks tulema," rääkis Luise ristiema Riina Solman saates "Ringvaade suvel".

Luise ristiisaks sai aga Baruto ehk Kaido Höövelson.

"Kui küsiti, siis ma mõtlesin, et issand jumal, neljale lapsele ristiisaks… Aga siis öeldi, et igal lapsel on oma ristiema ja ristiisa ning siis ma mõtlesin, et oma valla inimene, suur pere ja mul on ainult rõõm," ütles Höövelson.

Ema Tiina Nirgi tõdes, et algul oli lastega keeruline. Tüdrukud sündisid enneaegselt ning nende tervis polnud beebieas just kiita. Nüüdseks on neist sirgunud aga rõõmsad mudilased, kes üheskoos mängida armastavad.

"Omavahel on neil igasugused kavalad jutud. Ma arvan, et ühtteist nad ikka varjavad meie eest ka. Pärast seda, kui nad kolmeaastaseks said, hakkasid nad mängima kaks ja kaks gruppides. Kaks tüdrukut hommikul lepivad kokku, kes on kelle sõber ja päeva jooksul nad vahetavad paare," sõnas pereema.