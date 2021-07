Katrin Karisma: praegusel ajal oleks Georg Ots olnud maailmatäht

"See on vaieldamatu, et ta on olnud kogu aeg Eesti rahva lemmik, ta on olnud suure Venemaa lemmik, samuti Soome. Kui oleks praegune aeg, siis mina olen selles absoluutselt kindel, et ta oleks ikkagi maailmatäht," rääkis Karisma saates "Ringvaade suvel".

Ta meenutas, et puutus ka ise Otsaga kunagi tööalaselt kokku ning Ots toetas ja aitas teda noore näitlejana väga.

"Ma tundsin tõesti, et ta on mu sõber," märkis Karisma ja lisas, et Otsa inimlikku poolt loodavad nad ka kontserdil edasi anda.

"Me tahame Georg Otsa tuua inimesteni selles võtmes, et ta ei ole mitte üleloomulik inimene, vaid ta on täpselt samasugune inimene nagu meie kõik," sõnas Karisma.

Liiv lisas, et kontserdikava on küllaltki nõudlik, mis tähendab, et lauljad peavad iga õhtu heas vormis olema.

"Ma arvan, et ei saagi Georg Otsa laulda, sest Georg Ots oli Georg Ots ja meie oleme meie. Me üritame neile lauludele, mida me kontserdil esitame, otsalikult ehk läbi selle sisu ja teksti ja mõtte. Otsa tugevus oligi see, et ta mitte lihtsalt ei laulnud neid lugusid, vaid mõtestas neid väga hästi," rääkis Liiv.