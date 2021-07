Maarja Nuut avaldas uue videosingli "A Feast"

"A Feast" on sünteesitud albumi nimiloost "Hinged" ja peegeldab ühendusi mineviku ja oleviku vahel. Nuut kirjeldab loos kõlavaid kergelt hullumeelseid vokaalmanipulatsioone ja rütmikat justkui helilist fantaasiat joviaalsest taaskohtumisest kadunud sugulastega.

Lugu saatva pildikeele looja on inglise eksperimentaalfilmide autor Benjamin Wigley. "A Feast" video on katkend Wigley tulevasest mängufilmist ja multidistsiplinaarsest kunstiprojektist "Hart of the Wood", mis uurib inimeste suhet metsaga. Video visuaalid kujutavad raku teekonda läbi seeneniidistiku sügavalt maa alt ülespoole – liikudes mööda juurestikku mahla ja toiduga lehtedeni muundub rakk lõpuks hapnikuks. Audiovisuaalse sümbioosi loomisel kasutas Wigley orgaanilisi fotograafia- ja trükitehnikaid, taimset filmiilmutit ja käsitsi tehtud filmiemulsiooni ning mikroskoopilisi kujutisi, tehes koostööd mitmete teadlaste, kunstnike ja fotograafidega.

20. augustil ilmuv "Hinged" on Nuudi kolmas sooloalbum, mille loomisega on tihedalt seotud Nuudi kogemus oma perekonna vana talumaja korrastamise ning läinud põlvedest maha jäänud kultuurikihtide läbi kammimisega. Albumilt on eelnevalt ilmunud avasingel "Kutse Tantsule / A Call for Dance", mis on end keerutanud nii kohalikes raadioeetrites kui ka BBC-s.