Merilin Mälk ja Genka põrgatasid teineteisele muusikasoovitusi

Mälk mainis, et üks lugu, mida talle praegu ikka ja jälle kuulata meeldib on Nessa Barretti singel "La Di Die".

Genka tõdes aga, et ta on viimasel kuulanud väga palju black metal'it. Selle stiili viljelejatest on tal kõrva jäänud näiteks Violet Cold ja lugu "We Met During The Revolution".

Mälk lisas, et tema muusikamaitset on mõjutanud ka ta isa lemmikud. Näiteks meeldib talle väga Helloween ja nende lugu "Hold Me In Your Arms". Ka Genka tõdes, et ta oli kunagi Helloweeni fänn.

Oma viimase aja lemmikuna tõi Genka välja ka loo "Special", mida esitab Mew.

Mälk kiitis ka briti artisti Ella Eyre, kelle looming võib Mälgi sõnul paljudele tundmatu olla. Eriti meeldib talle Eyre'i lugu "Worry About Me".