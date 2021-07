Maarja Kivi Vanilla Ninjast lahkumisest: mul oli kõigest siiber

Endine Vanilla Ninja liige Maarja Kivi tõdes, et kuigi paljud arvavad, et ta lahkus bändist lapse saamise tõttu, peitus tegelik põhjus hoopis selles, et tal sai bändi tegemisest villand.

"Olid lõputud promomised ja öised istumised, sinna juurde ka veel keskkool ära lõpetada ja veel saksofoni eriala ära lõpetada. Kõike oli lihtsalt nii palju ja kui ma praegu tagasi vaatan, siis mulle tundub, et see oli kerge läbipõlemine. Mul oli lihtsalt kõigest suht siiber, kui aus olla," märkis Kivi R2 saates "Tereheadaega".

Ta lisas, et talle ei meeldinud ka näiteks nende bändi nimi ning muusikastiililt oleks ta ise tahtnud pigem teha midagi sellist, mis oleks rohkem rock'n'roll'i ja metal'i poole olnud.

"Kui sa kiirelt kuulsaks saad, siis selle negatiivne pool on see, et kui kõik tuleb liiga ruttu ja sa liiga noor oled, siis sa ei suuda seda küpselt analüüsida, vastu võtta või aru saada. Tekivad konfliktid ja saab üsna ruttu kõrini," märkis Kivi.

Bändikaaslastele tuli Kivi lahkumine üllatusena.

"Paljud arvavad, et lapsesaamine oli suur põhjus, miks ma ära läksin. Vastupidi, see oli tegelikult mu bändikaaslastele suur šokk, et ma ütlesin, et ma ei taha enam. Ega siis lapsed ei pane inimese karjääri elu sees pidama. Mina arvan, et me oleme vähemalt sellest keskajast möödas," rääkis ta.

Pärast seda, kui Kivi teistele lahkumissoovist teatas, tegi ta veel kaasa ühel suurel Eestis toimunud kontserdil ja aitas Saksamaal uut plaati promoda. Seejärel liikus Kivi aga uute väljakutsete juurde ja tegi mõnda aega soolokarjääri. Vahepeal töötas ta ka juuksurina ning praegu õpib ta algklasside õpetajaks.