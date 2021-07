Alen Veziko trio alustab suvetuuriga "Öö kuulub meile"

Veziko sõnul oli koroonaaeg meelelahutajate jaoks keeruline. Ta tõdes, et esimene laine oli raskem, sest kontserdipiletite tagasi ostmine tekitas publikus pahameelt. Teise laine puhul oli aga Veziko sõnul märksa lihtsam, sest inimesed olid juba harjunud ja muusikuid enam ei süüdistanud.

Nüüd on Vezikol aga taas võimalik esineda ning ta tunneb, et kitarrimängu ja laulmise rõõm on tagasi tulnud.

"Ma pole ennast kunagi nii hästi laval tundnud kui praegu. Olen mingis mõttes parimas vormis üldse ja seda peabki kasutama, esinema ja rahvale viima," sõnas ta ja lisas, et laval on tunda värskust ja koos mängimise rõõmu.

Uue kontserttuuri "Öö kuulub meile" ettevalmistused algasid juba jaanuarikuus.

Kontserttuur toimub Pärnus Ammende villas, Andri-Peedo talus Võrumaal, Kuressaares Arensburgi restoranis, Märjamaa laululaval, Pühajärve ääres Kangro talus, Vana-Veski puhkekeskuses, Haapsalu kuursaalis, Tartus ERM-i viinaköögis, Räpina sadamas, Saku mõisas ja Vihula mõisas.

Kõige enam ootab Veziko sel suvel laulu "7 miili" esitamist, mis on seotud lähedase inimese kaotusega.

"See on midagi sellist, mida me pole kontsertidel kunagi esitanud ja see on kuidagi täiesti teine maailm," märkis ta.