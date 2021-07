Dramamama andis välja uue singli "Head Above the Water", mille muusikalist osa saadab bändi solisti Mikk Tammepõllu joonistatud video.

Tegemist on teise singliga ansambli neljandalt albumilt, mida nad praegu salvestamas on.

"Uuel lool kostab meie bändi praegust muusikalist dünaamikat ja lugu on suuresti sündinud koos prooviruumis jämmides. Tõsiselt hea meel on selle üle, et saame Dramamamaga taas kontserte anda," ütles Tammepõld. "Joonistasin loole ka naivistliku video, mis veidi lapsemeelselt loo sõnumit avab," lisas ta.

Dramamama astub esimest korda uuenenud koosseisus üles sel reedel, 16. juulil kell 19.00 Noblessneris merepeo Sail Tallinn raames.