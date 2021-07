Jaapani kunstnik joonistas Eesti olümpiasportlased animekangelasteks

11 päeva pärast avatakse Tokyos aasta võrra edasi lükatud XXXII suveolümpiamängud ning Eesti Olümpiakomitee kampaanias on selleks puhuks tänavused Eesti olümpiasportlased kujutatud animetegelastena.

Jaapani kunstnik MONQ'i poolt jäädvustati animekangelastena kümnevõistleja Maicel Uibo, tennisist Anett Kontaveit, maadleja Epp Mäe, jalgrattur Tanel Kangert, epeevehklemise naiskond koosseisus Julia Beljajeva, Erika Kirpu, Katrina Lehis, Irina Embrich ning sõudmise paarisaeruline neljapaat koosseisus Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja, Jüri-Mikk Udam.

Jaapani illustraatorini jõuti sotsiaalmeedia vahendusel. "Idee teha kampaaniaga kummardus Jaapani kultuurile tekkis juba mitu aastat tagasi, kuid iseasi oli leida selleks õige inimene," rääkis EOK kommunikatsioonijuht Merili Luuk. "Lõpuks jõudis EOK kunstiline juht ja disainer Mauno Meesit salapärase Jaapani mangaartisti MONQ'ini, kes saatis meile oma muljetavaldava proovitöö."

Mauno Meesiti sõnul välistavad jaapani stiilile omased elemendid inimese väga äratuntavalt kujutamise ja eestlasele omased näojooned ning esiti ei olnud ta kindel, kas Eesti sportlasi võiks nii üldse kujutada. "Esiti ei leidnud me Eestist ega isegi Euroopast illustraatorit, kes valdaks meisterlikult nii animestiili kui portreede joonistamist. Jaapani professionaalid jällegi ei jaga tavaliselt töid meile tuttavates veebikeskkondades või puuduvad tööde juures kontaktandmed. Kui lõpuks Twitteri teel MONQ'iga kontakti sain ja esimest proovikavandit nägime, oli selge, et idee teostamine on siiski võimalik ja olime leidnud selleks täpselt õige inimese," rääkis Meesit.

Seejuures käis kogu suhtlus MONQ'iga jaapani keeles. "Jaapani keelt ma ei oska, nii et kasutasin vestluste tõlkimiseks veebitõlkijat, millega sai kõik detailsed soovid edasi antud. Koostöö kulges üllatavalt sujuvalt," meenutas Meesit.

Jaapani kunstnik MONQ ütles, et Eesti sportlasi oli keeruline joonistada, kuid väljakutsed meeldivad talle ning ta ei kõhelnud kordagi EOK kampaanias osaleda. "Ma saan väga harva välismaalt koostööpakkumisi ning ma tundsin, et selles kampaanias kunstnikuna osalemine annab mulle suurepärase kogemuse," selgitas juba lapsest saadik joonistamisega tegelenud MONQ. "Tõsi, üsna keeruline oli saavutada joonistustel sportlaste õiget dünaamilist liikumist. Kuigi olen spordihuviline, olid mõned spordialad mulle võõrad. Uurisin palju nende alade tausta ja vaatasin videosid ning fotosid, kuidas teatud detaile õigesti kujutada."

Kunstnik lisas, et huvi Eesti ja Eesti sportlaste vastu kasvas joonistamise käigus veelgi. "Olin näinud ühes ajakirjas fotot Tallinna siluetist ning see tekitas minus huvi Eestit kunagi külastada. Tänu sellele projektile muutus see tunne veelgi tugevamaks!"

XXXII suveolümpiamängud peetakse Jaapani pealinnas Tokyos 23. juulist 8. augustini. Eesti koondist esindab 34 sportlast ja hobune.