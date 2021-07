Raivo Tafenau: Silvi Vrait ei teinud kunagi ühtki asja poolikult

Raivo Tafenau sõnas, et kuna Silvi Vraiti enam meie seas pole, siis on kõigi noorte lauljate jaoks kadunud üks ikoon. "Laulja, kelle järgi joonduda," tõdes ta ja mainis, et Silvi Vrait oli fenomenaalne tegelane, kes oma olemuselt polnud niivõrd originaalloomingu laulja. "Aga kuidas ta oskas sisse minna jazz'i ja Prantsuse šansooni, pärast teda haigutab ikka päris suur tühimik."

"Laulmine ei ole ainult viisi ette vuristamine, vaid see on ühe loo jutustamine, väga selgelt ja väga veendunult ühe loo jutustamine muusika saatel, see oli fenomen, mis oli Silvil olemas," tõdes ta ja lisas, et Silvi Vrait ei teinud kunagi ühtegi asja poolikult.

Priit Pihlap tõdes, et platoonilises mõttes oli Silvi Vrait tema elu armastus. "Ma olin päris poisike, kui ma teda "Kahes taktis" nägin, mul jäi ta kohe meelde," lisas ta ja mainis, et 17-aastasena läksid nad koos Vraidiga aga Fixi. "Alates sellest hetkest kulges minu elu Silviga koos."

Silvi Vraidi mälestuskontserdil astusid teise hulgas üles Siiri Sisask, Kaire Vilgats, Hedvig Hanson, Raivo Tafenau, Ain Agan ja ansambel Fix.