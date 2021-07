Galerii: Tallinnas toimub Jaapani ja Aasia kultuuri ning eluviisi festival

Ürituste programm on jaotatud kolmeks: kultuuri-, kulinaaria- ja tarbeprogrammiks. Kultuuritsoonis ootab huvilisi Jaapani kunstniku Shiroki kalligraafiliste tööde näitus. Festivalil on ka idamaiste võitluskunstide programm, samuti on külalistel võimalik osaleda vestlusringides ja paneelides, mis on pühendatud noorte subkultuuridele.

Mängutsoonis avaneb võimalus osaleda küberspordivõistlustel, ent samas ka nostalgilistes retromängudes tehisintellektiga mõõtu võtta. Festivali keskseks sündmuseks on cosplay etendus ja k-pop'i parimate tantsijate maratonvõistlus.

Toidutsoonis saab proovida Jaapani ja Aasia köögi traditsioonilisi maiuspalasid, lisaks toimuvad seal meistriklassid takoyaki ja sushi valmistamisek ning saab õppida teritama ehtsaid Jaapani nugasid ja tutvuda Hiina teejoomise rituaali peensustega.

Festivaliala jääb Kultuurikatlas avatuks pühapäeval kuni kell 20.00.