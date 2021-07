Noored pidasid Tallinnas Politseipargis festivali

Linn ei ole palava suvepäeva veetmiseks ilmselt parim paik, aga kui seda siiski teha tuleb, siis pakub noortefestival selleks ühe võimaluse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Täna on meil näiteks õpilasfirmade laat, siis on erinevad töötoad, näiteks tsirkuse töötuba ja saab osa võtta noorte vestluspaneelidest, mis on väike sissejuhatus arvamusfestivalile. Noored räägivad aktuaalsetel teemadel, näiteks võrdsus ühiskonnas, vaimne tervis, kus on külalisteks erinevad targad inimesed," selgitas Tallinna haridusameti kommunikatsioonispetsialist Tiina Nõmm.

Õpilasfirmade lettidelt võis leida igasugust ootamatut kaupa, näiteks prügist valmistatud ehteid. "Siit võib leida ehteid näiteks ülejäänud nahast, legodest, pleksiklaasist ja CD-plaatidest. On palju materjale, mis on jäänud firmadel üle või endil kodus, mis oleks muidu läinud prügisse. Püüame tuua inimesteni, et kõike ei pea ära viskama, vaid saab ka taaskasutada," rääkis Kärolin õpilasfirmast Prühted.

Müüdi ka õpetlike sõnumitega varustatud kondoome. "Me teeme humoorikate disainidega kondoome. Nende eesmärk on vähendada noorte seas kondoomide ostmisega seotud piinlikkust. Idee tekkis artiklist, mis rääkis, et noored põhjendavad kondoomide mittekasutamist nende raske kättesaadavusega," selgitas Sten Hendrikko õpilasfirmast Kontekst.

Kes midagi müüa või osta ei tahtnud, võis tuletõrjevoolikust vett pritsida, märulipolitsei varustust selga passida või politseiautost sireeni lasta.

"Noorte seas ongi see, et nad tahavad kõike näppida ja seda sireeni iga päev nad ei kuule, aga siin saavad ise seda lasta, kuulata ja nende jaoks selline väike lõbu ka. Politseibussid ja patrullauto pakuvad kõige rohkem huvi praegu," rääkis politseinik Anželika Fedoruk.

Sarnaseid üritusi toimub sel suvel veel Mustamäe, Koplis ja Lasnamäel.