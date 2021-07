Wateva avaldas debüütalbumi teise singli "Someone Better"

Elektroonilise muusika duo Wateva avaldas uue loo "Someone Better". mis on teine singel nende augustis ilmuvalt debüütalbumilt Loos astub vokalistina üles laulja Emily J.

Singel "Someone Better" on Wateva liikme Kris Evan Säde sõnul mõnes mõttes jätkulugu nende kõige esimesele, 2018. aastal ilmunud singlile "My Love 2 U," millel tegi samuti kaasa Emily J. ""Someone Better" on veidi melanhoolsem kui tema eelkäija ja iseloomustab meie praegust suunda paremini, lugu aitasid kirjutada Karl Killing, kes osales samuti "My Love 2 U" loomisprotsessis ja kellega koostöös ilmus eelmisel aastal "Cold Fumes", ning Gevin Niglas, kes oli 2019. aastal Armada Musicu alt ilmunud "Until We Die" kaasautor," selgitas ta.

"Someone Better" on teine singel Wateva augustis ilmuvalt debüütalbumilt "Disposable Society". Muusikutel on nii peagi ilmuva plaadi kui tiheda suvegraafikuga seoses käsil tegus periood. "Albumiks valmistumine ja esinemised on korralik väljakutse, aga peame selle tormi keskel viimast võtma, et publikule võimalikult ägedat ja korralikku elamust pakkuda, sest mine tea, millal jälle saab," kommenteeris Säde.