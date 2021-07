Sander Mölder avaldas oma suve lõpus ilmuva plaadi esimese minikogumiku

Esimese EP läbivaks teemaks on suvi ja igatsus puhkuse järele. "Eelmine suvi kirjutasin palju muusikat erinevate artistidega ja ühel hetkel tundsin, et kõikidel lugudel on mingisugune ühine joon," selgitas Sander Mölder ja lisas, et kindlasti mõjutasid ka koroonast tekkinud raskused kõigis muusikutes suve, puhkuse ja vabaduse igatsust.

"TIKS086" on sisuline jätk 2018. aastal ilmunud minialbumile "TIKS068", kus lõid kaasa Andres Kõpper ehk NOEP, Reket, Raul Ojamaa ja Frankie Animal. Värske lühialbumi lugude kaasautorid on Daniel Levi, OYT ehk Ott Ojamaa, Jon Hazel ehk Joonas Mattias Sarapuu ning EZEE ehk Johanna Iser.