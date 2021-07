Andreas Poom avaldas uue loo "Coffee Shop"

"See lugu juhtus nii, et parimad sõbrad andsid mulle sõna ette ja ütlesid, et improviseeri laul. Meil oli kohvik, kus käisime igal vahetunnil, kui koolis käisime ja see pandi kahjuks kinni," rääkis Poom Raadio 2 hommikuprogrammis "Coffee Shopi" tagamaadest.

Ta lisas, et see üks tema enda lemmiklugusid enda repertuaarist. "Kõlab rõõmsalt, aga sisu on kurb," kirjeldab Poom uut lugu.