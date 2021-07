Tom Odell avaldas neljanda stuudioalbumi "Monsters"

Odell käsitleb neljandal albumil enda elu perioodil 2018-2019, kui teda kimbutasid vaimse tervise probleemid. Albumit kirjutades sai ta enda sõnul nendele probleemidele leevendust ning uuelt plaadilt kõlavad lood erinevatel teemadel, alustades ärevusest ja ühiskonna ootustest meestele, lõpetades kapitaslimi ja poliitikaga.

"Ma kirjutasin muusikat ikka, aga alles siis, kui hakkasin kirjutama asjadest, mis mu vaimsele tervisele halvasti mõjusid, tundsin ma, et siit saaks plaadi teha," ütles Odell ise.

"Monstersi" nimilugu räägib eelkõige ärevushäiretest ja sellest, kuidas laulja sellega toime tuli. "See laul on minu katse endale öelda, et see, mida ma ärevusena tunnen, ei ole päris," selgitas ta.

Neljanda stuudioalbumi näol on Odell enda sõnul teinud plaadi, kus ei üritanud vastata teiste ootustele ja arvamusele sellest, kuidas teda muusikuna nähakse. Kuigi plaati inspireeris tumedam periood tema elust, on ta enda sõnul proovinud panna kokku mitmekülgsed poplood, mis on helged ja lootustandvad. Lisaks on uus album sissejuhatus Odelli uude muusikalisse ajastusse.

"Tahan muusikat teha nii kaua kui suudan," ütles ta. "Ma tunnen, et ma teen seda õigetel põhjustel - ma lihtsalt armastan muusikat teha. Lisaks on mul väga palju, mida öelda, ning ma olen hea selles, mida ma praegu teen."