Muusik Billie Eilish andis välja värske loo "NDA", mis on tema juuli lõpus ilmuva albumi "Happier Than Ever" viies singel.

Seni on Eilish avaldanud peagi ilmuvalt albumilt singlid ""Therefore I Am", "Lost Cause", "Your Power" ja "My Future". Kauamängiv "Happier Than Ever" ilmub 30. juulil plaadifirma Darkrook/Interscope alt.

Värske singli "NDA" muusikavideo lavastas Billie Eilish ise, kogu klipp on filmitud ühe võttega.