Pärnu Kaluriküla peremees ehitas kakuamipaati sauna ning kuigi paat-saun asub kaldal, on see nüüd külastajate lemmik.

Kakuamipaat on puitkerega mootorpaat, mis on mõeldud kalapüügiks kakuami ehk kastmõrraga. Ka paati kutsustakse lihtsalt kakuamiks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui Kalurikülal õnnestus kakuamipaat hankida, tuli peremehel Jakob Kosel kohe mõte, et sinna võiks sauna rajada, sest selle ehitamine oli nagunii plaanis. Siis hakkas Kose otsima, kuidas seda ehitada. Aga kui isegi kõikvõimas internet variante ei pakkunud, tuli tal töömeestele esitada oma vaba käega tehtud joonised. Saun sai uhke.

"Mis teeb selle hästi omapäraseks, on see, et meil õnnestus osta kõik detailid: laevailluminaatorid, laevauksed, lauad, trepid - kõik on vanadelt laevadelt. Selles suhtes on tegemist täiesti omapärase saunaga üle maailma," selgitas Kose.

Kuna Kose lapsepõlvekodu on Karepal, siis ehivad sauna samuti sealt pärit Richard Sagritsa maalide reproduktsioonid.

Need, kes korra on kakuamisauna kasutanud, tahavad sinna ikka tagasi. Hando oma perega on kõige aktiivsem klient.

"Mulle meeldib kõik: see saun, ujumvõimalused, kala, söök, kõik see kokku, kogu see atmosfäär. Ja selline rahulik koht on ka, et ei pea tunglema kogu aeg. On vaba ruumi, kus käia. Ja lastele loomulikult eriti. Eriti need kalapüüdmisasjad on väga super," rääkis ta.