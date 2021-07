Shira: "Blooming" kirjeldab seda vaimset tööd, mida olen viimastel aastatel teinud

Laulja rääkis, et pärast 2020. aastal Eesti Laulul osalemist oli tal lühike loomiguline paus. "Võtsin aega enda jaoks, tegin tööd. Õpin veel ülikoolis, üritan lõpetada. See läks pikale venima, sest muusikamaailm tõmbab mind," rääkis Shira, kes õpib EBS-is loomeettevõtlust.

Äsja ilmus Shiral aga uus lugu "Blooming", mis sündis laulukirjutajate laagris Andres Kõpperi ja Maris Pihlapiga. "Nad on väga ägedad ja andekad muusikud ning olen väga õnnelik, et sain nendega koostööd teha," rääkis Shira. "Loo sõnum on see, et kui vahepeal on raskemad ajad, siis vaata enda sisse ja osad probleemid leiavad lahenduse."

Laager meeldis Shirale väga ja oli tema sõnul põnev kogemus. "See on loominguline koostöö, kus kõik erinevad oskused rakendatakse. Laager kestis kolm päeva ja iga päev oli uus tiim ja kirjutasime uute inimestega. Minu arvates on see üliäge kontseptsioon, niimoodi sünnivadki ägedad ja teistsugused lood, mida ei arvagi, et võiks sündida, sest kõik tunduvad väga teistsugused. Et kuidas panen selle toimima, kui meil on nii erinevad stiilid. Aga minul õnnestus kõik hästi."

Laagris sai valmis Shiral kolm lugu ja otsustas just loo "Blooming" avaldada esimesena. "See lugu tundus mulle kõige loogilisem, mida esimesena välja anda, sest mul tuleb varsti minialbum välja. "Blooming" ja selle sõnum kirjeldab seda vaimset tööd, mida olen viimased aastad teinud ja otsustasin ka minialbumi nimeks panna "Blooming"."

Minialbumile tuleb Shira sõnul viis lugu, mis hakkavad ilmuma järgnevatel kuudel. "Nüüd hakkab iga kuu ägedat materjali tulema," lubas ta.