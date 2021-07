Sume Suvekontserdid toovad Pärnusse ja Viimsisse armastatud Eesti artistid

Augusti esimesel nädalavahetusel, 6.–7. augustil astuvad Ammende Villa aias üles NOËP ja Trad.Attack!.

"Inimeste vaib on Pärnus alati hea olnud. Ma pole sel suvel Pärnusse jõudnudki ja see on kindlasti üks põhjuseid, miks Ammende kontserti ootan," sõnas NOËP eeloleva kontserdi kohta. Muusik esines ka mullu Pärnus toimunud Sume Suvekontserdil ja lisas, et eelmisest aastast on hea, soe tunne sees. "Ammende kontsert oli eelmisel aastal mega muhe!"

Laupäeval, 7. augustil esineb trad-pop-rokkmuusika kollektiiv Trad.Attack!.

Räppar nublu annab Viimsi vabaõhumuuseumis 13. augustil akustilise kontserdi. Erikülalisena astub lavale Curly Strings. nublu ja pop-folk kollektiivi koostöö sai alguse eelmisel suvel, mil esineti ühise akustilise kavaga Illiku laiul toimunud Sume Suvekontserdil. Sellele järgnes talvel ühine singel "Olge terved, tütrekesed!".

"Väga lahe oli eelmisel aastal nubluga tuttavaks saada, koos salvestada ja esineda," ütles Curly Stringsi solist ja viiuldaja Eeva Talsi. "Sellised koostööd, kus eri žanrite esindajad kohtuvad, on alati tegijatele põnevad ja loodetavasti ka kuulajatele. Ootame põnevusega Viimsi kontserti, sest iial ju ei tea, millal folgi ja räpi sümbioos uuesti laval kohtub ja mis sellest kõigest lõpuks sünnib."