Pühapäeval saab Tartus mõõtu võtta vikatiga niitmises

Päeva jooksul saab võtta mõõtu vikatiga niitmises, õppida niitmisvõtteid ja vikatite hooldamist, aga ka tutvuda erinevate ja eriliste vikatitega. Lapsi ootab seiklema muinasjuturada ning õpitakse meisterdama taimepunutisi.

"Vikatiga niitmise võistlusele ja pärimuspäevale ootame kõiki alates pere kõige noorematest kuni kõige vanemateni välja, nii algajaid kui ka kogenud niitjaid. Ka võistlusklasside loomisel oleme arvestatud nii nooremate kui ka vanemaealistega ning loonud neile eraldi võistluskategooria," selgitas ELFi vikatiga niitmise võistluse eestvedaja Mari Kaisel. "Käsitsi niitja teeb korraga mitut kasulikku asja: soodustab liigirikkust, hoiab vanade töövõtete kasutamisega elus pärandkultuuri. Füüsilise vormi hoidmise mõttes on vikatiga niitmist võrreldud nii pilatese, maratoni kui ka kettaheite treeningutega."

Möödunud kahe aasta naistekategooria võitja Kaily Moones ütles, et vikatiga niitmine on unustatud vana ellu äratamine. Ta peab oluliseks, et just noored võtaks sellistest üritustest osa, kasvõi selleks, et näha, kuidas päriselt vikatiga niita, sest nii tekib huvi ka ise vikat kätte võtta.

"Tartus toimuval niitmisvõistlusel on selleks hea võimalus olemas - saab proovida, kuidas see niitmine ikkagi päriselt käib. Pühapäevase niitmisvõistluse suur pluss on, et kohapeal on vikatid olemas. See võimaldab osaleda ka uutel tegijatel, kellel oma vikatit veel ei pruugi olla," ütles Moones. "Minule endale pakuvad sellised üritused huvi ka seetõttu, et sealt saab sellist infot ja näpunäiteid, mida raamatust ja netist ei leia. Alati on keegi hea sõnaga juurde astunud ja nii mõnigi uus asi saab kõrva taha talletatud."

Üritust aitab korraldada Eesti Rahva Muuseum, pakkudes huvilistele tuure hoidlatesse ning viies läbi eelkõige lastele mõeldud taimepunutiste õpitubasid. Eksklusiivsed tuurid, mis algavad kell 12.15, 13.15 ja 14.15, tutvustavad ERMi kogudes olevaid erinevaid vikateid. Tuuridele saab kirja panna kohapeal.

Niitmisvõistlusel ja pärimuspäeval osalemine on tasuta. Koguperepäeva ajakava leiab ja niitmisvõistlusele saab registreerida Eestimaa Looduse Fondi kodulehel.