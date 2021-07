Esmaspäeval alustavad ETV ekraanil uut hooaega "Eesti mäng" ja "Ringvaade suvel"

"Ringvaade suvel"

Kuuendat hooaega "Ringvaade suvel" toob vaatajate ette Eesti elu kirevaimad tegelased ja suurimad seiklused.

Stuudios dirigeerivad vägesid saatejuhid Anna Pihl, Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika. Reporterid on Heleri All, Christel Karits, Kaidor Kahar ja paljud teised. Ekraanile jõuavad reportaažid mitmetest paikadest üle Eesti, inimestest ja hetkedest, mis on just siis päevakajalised ja tähelepanu väärivad.

Esimest eetrinädalat juhib Hannes Hermaküla, kelle sõnul minnakse avasaates külla Eesti ainsatele nelikutele, kes said äsja nelja-aastaseks ja kel oli tähtis päev - ristimine. "Võtame kokku ka jalgpalli EMi ja toome jalgpallistuudiost Ringvaate stuudiosse kuulsa taktikalaua. Kui keeruline seda tegelikult opereerida on, näitab ei keegi muu kui endine tippmängija Indrek Zelinski," lisab Hermaküla.

Vastutav toimetaja on Kai Väärtnõu, produtsent Helen Valkna.

"Ringvaade suvel" rõõmustab televaatajaid ETVs esmaspäevast neljapäevani kell 21.35.

"Eesti mäng"

"Eesti mängu" saatejuhid Gaute Kivistik ja Britt Kõrsmaa Autor/allikas: Valeria Erenvert

ETV suveõhtute lahutamatu kaaslane, kogupere mälumängusaade "Eesti mäng" alustab juba üheteistkümnendat hooaega.

Tänavu möödub 30 aastat Eesti riigi taasiseseisvumisest ja seega on igati asjakohane meenutada aastatetaguseid pöördelisi sündmusi, aga ka paljusid teisi tõsiasju ja sündmusi Eestimaa kaugemast ja lähemast minevikust. Esmakordselt saate ajaloos kõlavad stuudios ka televaatajate saadetud küsimused.

Avasaates veeretavad täringut Pearu Paulus, Hanna-Liina Võsa ja Katrin Karisma. Järgmistes saadetes astuvad võistlustulle lauljad Anne Veski, Luisa Rõivas ja Ott Lepland, näitlejad Piret Kalda, Egon Nuter ja Peeter Oja, parodist Henrik Normann, ilmateadlane Jüri Kamenik, võrkpallur ja treener Avo Keel, endine käsipallur Riho-Bruno Bramanis ning veel mitmed teised tuntud inimesed.

"Eesti mängu" avasaates veeretavad täringut Pearu Paulus, Hanna-Liina Võsa ja Katrin Karisma. Autor/allikas: Siiri Lubaso

Traditsiooniliselt jõuab igast esmaspäevast kolmapäevani eetris olnud saatest edasi üks mängija, neljapäeviti selgub poolfinaali pääseja. Kolm kõige edukamat mängijat kohtuvad suures finaalis, mis jõuab eetrisse augustis.

Stuudios on Gaute Kivistik koos assistent Britt Kõrsmaaga. Küsimused koostas Tiit Naarits, toimetasid Christel Karits ja Anne Mäns. Režissöör Maire Radsin, produtsendid Maarek Toompere ja Tarmo Kiviväli (Thors Films) ning Age Kraus (ERR).

"Eesti mäng" on ETV ekraanil esmaspäevast neljapäevani kell 20.30.