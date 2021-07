Nädalavahetusel kuuleb Beach Grindil Sub Focust, nublu, Cartooni jt.

Sel nädalavahetusel, 9.–10. juulil toimub Pärnu Rannapargis muusikafestival Beach Grind. Kaheksandat korda toimuva festivali peaesinejad on Sub Focus (Suurbritannia), Camo & Krooked (Austria), nublu, Cartoon, 5miinust ja Wateva.

Kaheksandat korda toimuv Beach Grind leiab sel aastal esmakordselt aset Pärnu Rannapargis. Esialgu vaid kodumaiste esinejatega toimuma pidanud muusikafestivali korraldajatel on rõõm esitleda peaesinejate nimekirjas ka välismaiseid artiste. Reedel, 9. juulil lõpetab festivali programmi Suurbritanniast pärit elektroonilise muusika produtsent ja DJ Sub Focus ja laupäevaste esinejate sekka lisandus Austria elektrooniline duo Camo & Krooked. Lisaks astuvad pealaval teiste seas üles nublu, Cartoon, WATEVA ja 5miinust. Festivali teine lava on peosarja GRIND residentide ja sõprade päralt.

Beach Grindi korraldaja Kaarel Seina sõnul on tänavune festival "kaua tehtud kaunikene". "Festival jäi eelmisel aastal ära ja ka tänavu ei teadnud me väga pikalt kas ja mis kujul see toimuma saab. Hakkasime tõsisemaid plaane pidama umbes kaks kuud tagasi ning alles kuu aega tagasi võtsime vastu otsuse, et jah, Beach Grind toimub sel aastal," rääkis Sein. "Algselt tulime välja ainult kodumaiste esinejate nimistuga ning suure töö tulemusena on meil väga hea meel rõõmustada festivalikülastajaid ka välismaiste artistidega. Sub Focus ning Camo & Krooked on artistid, kes on enda loominguga vallutanud rahvusvahelisi edetabeleid ning trummi ja bassi ringkondades väga kõrgelt hinnatud."

Reedel, 9. juulil astuvad Beach Grindi pealaval üles Sub Focus (UK), 5miinust, WATEVA, Clicherik & Mäx ning Gram-Of-Fun. B-laval esinevad MHKL & JAVÚ, Siimi, Planeet, Tunnl Vision, Coverk x Byte, nix&jonny ning Perspective Shift. Laupäeval, 10. juulil esinevad pealaval Camo & Krooked (AT), Cartoon, nublu, Daniel Levi, Pluuto ja Raul Ojamaa. Festivali B-laval astuvad viimasel päeval üles Jozels, MHKL, Notitz, QrX, Saulus ja Bremark.

Beach Grind toimub Pärnu Rannapargis aadressil Mere puiestee 9. Festivali väravad avanevad reedel kell 18 ning laupäeval kell 17. Sündmuse programm lõpeb mõlemal päeval kell 01.00 ning jätkub järelpidudega klubis Sunset.

Sündmusele sisenemiseks ei pea esitama koroonatõendit või tegema antigeeni kiirtesti, kuid korraldajad panevad südamele, et saabuda üritusele ainult hea tervise juures olles. Lisainfot ürituse kohta saab Beach Grindi kodulehelt.