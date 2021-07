Mängupoi$$ Käru postuumselt ilmunud albumit esitletakse Uues Laines

Mängupoi$i seniavaldamata materjalist sai kokku album vendade Eskode eestvedamisel, kes suutsid Siim Nestori abiga leida vanalt kõvakettalt hulgaliselt sissesalvestatud lugusid ja demosid. Välja nopiti näiteks palad "100 käristatud wokid", "tüdruk, raha, roheline" ja "palju õnne", ent ka "kuller", millel teeb kaasa Lil Till.

"Rääkisime koos "kulleri" videost, kuid poleks arvanud, et seda nii teeme, Brandon lasi meile lugu 2019 aastal, oli just Tinderi deidilt tulnud ja armunud," meenutasid Raul ja Romet Esko. "Lugu läks ka Lil Tilli hinge, poleks uskunud, et keegi nii sügavalt ta lüürikat tõlgendab."

Lil Till esitab lugu esmakordselt Uues Laines toimuval albumi "R.I.P." esitluspeol. Oma lavadebüüdi teeb samal õhtul veel projekt nimega NKN. Lisaks on laval ka Mängupoi$$ Käruga koostööd teinud Egoku ja TetriaOculus, tema klassivend DJ Kirja ning DJd N8 ja Lill Slim.

Mängupoi$$ Käru "R.I.P." ilmub 9. juulil nii digitaalselt kui ka hiljem vinüülil ja ka kassetil. Osa plaadi tulust annetatakse MTÜ-le Peaasjad, mis tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varajase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega ühiskonnas.