Kadi Ploom: tahame katsetada, kuidas on sisevetel ühist festivali teha

Kümnel päeval Võrtsjärvel, Emajõel ja Peipsi järvel toimuv Sisevete festival on ettevalmistus Suure Järvistu festivaliks 2024. aastal, kui Tartu on Euroopa kultuuripealinn, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sisevete festivali korraldaja Kadi Ploom kinnitas, et nad tahavad katsetada, kuidas on sisevetel ühist festivali teha. "Alustasime Võrtsjärvel ja Peipsi järvel samal ajal ja tegelikult me ei tea, kui hästi see kulgeb," tõdes ta ja lisas, et järgmistel aastatel alustavad nad natuke teistmoodi. "Kolmandal aastal katsetame erinevaid mooduseid, et 2024. aastal oleks meil väga hea toimiv mudel, kuidas suurt festivali sisevetel korraldada."