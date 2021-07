Nädalavahetusel saab Kultuurikatlas tutvuda Jaapani ja Aasia kultuuridega

10.-11. juulini toimub Tallinna Kultuurikatlas festival J-Zone², mis on pühendatud Jaapani ja Aasia riikide nüüdisaegsele kultuurile ja traditsioonidele.

Kultuurikatla territoorium on jagatud tsoonideks, kus külastajatele avanevad Jaapani ja Aasia kultuuri ja elustiili erinevad tahud. J-Zone on nii näitus kui kaubamaja, mis on suunatud kõige laiemale publikule, noortele ja vanadele.

Ürituste programm on jaotatud kolmeks: kultuuri-, kulinaaria- ja tarbeprogrammiks.

Kultuuritsoonis ootab huvilisi tuntud Jaapani kunstniku SHIROKI kalligraafiliste tööde näitus. Jaapani teetseremooniaga on võimalik tutvuda flöödimuusika saatel, seejärel aga proovida selga yukata't või kimonot.

Konfutsiuse Instituut esitleb hiina kalligraafia peensusi.

Laiahaardeline on idamaiste võitluskunstide programm – siin on esindatud kõige eripalgelisemad kunstid, mida on nähtud ajaloolistes filmides samuraidest ja rüütlitest, aga ka mitmel pool mujal.

Külalistel on võimalik osaleda vestlusringides ja paneelides, mis on pühendatud noorte subkultuuridele, samas on võimalik osaleda meistriklassides.

Art Alleel tutvustatakse vaatajatele Balti riikide käsitöömeistrite ja asjaarmastajatest disainerite aksessuaare ja töid. Sealsamas kõrval on avatud kirbuturg. Eesti ja vene keeles toimuvad Jaapani eliitkosmeetika presentatsioonid ning professionaalsete kosmeetikute meistriklassid.

Mängutsoonis avaneb võimalus osaleda küberspordivõistlustel, ent samas ka nostalgilistes retromängudes tehisintellektiga mõõtu võtta.

Keskseks sündmuseks kujuneb cosplay etendus ja populaarse K-POP-i parimate tantsijate maratonvõistlus.

Toidutsoonis saab proovida Jaapani ja Aasia köögi traditsioonilisi maiuspalasid. Siin toimuvad meistriklassid takoyaki ja sushi valmistamiseks, lisaks saab õppida teritama ehtsaid Jaapani nugasid ja tutvuda Hiina teejoomise rituaali peensustega.

J-Zone on Jaapani anime-festivali JAFF eriprojektiks. Rohkem infot ürituse ja ajakava kohta leiab J-Zone'i kodulehelt.