Eesti I Hingamislaulupidu avaldas lasteprogrammi

Eesti esimesel Hingamislaulupeol "Kas Sa armastad puhast õhku?" tähistatakse kodumaa taasiseseisvumist, ühendades teadliku hingamise praktikad muusika, pärimuskultuuri ja looduslähedase eluviisiga. Sündmuse üks ellukutsujatest, Heiki Tomson on hingamistööga tegelenud üle kuue aasta, uskudes siiralt, et teadlik hingamine on tema elu muutnud. "Olen hakanud paremini magama, teadlikumalt juhtima oma ärevusi ja hirme ning tõstnud enda sooritusvõimet," räägib ta enda kogemusest, soovides oma heaolu saladust kõigiga jagada.

Hingamislaulupeol on mõeldud ka lastele ja noortele ning nii on koostatud Janne Ristimetsa juhtimisel eraldi lasteprogramm "Seiklus metsas" vanustele 5 kuni 15 eluaastat. Janne on armastatud tantsu- ja lastejooga õpetaja, kes peab omanimelist tantsustuudiot Pärnu kesklinnas.

Mängulises ja lõbusas programmis kasutatakse lastejooga kaarte ning jäljendatakse ja leiutatakse jooga-aasanaid. "Lapsed vajavad samuti oma kehale ja vaimule puhkust, vaikust ja rahu. Püüame selle vaikuse üles leida," ütles Ristimets. Koos loovad lapsed loodusest inspireeritud kunsti, liigutakse ja sporditakse värskes õhus ning õpitakse lihtsamaid hingamisnippe. Põhjalikuma lasteprogrammiga saab tutvuda Hingamislaulupeo kodulehel.