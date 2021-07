Eestis artistid esitavad kolmel augustiõhtul Ed Sheerani loomingut

Ainulaadse ja kordumatu Ed Sheerani looming annab loendamatuid tõlgendusvõimalusi selle esitajatele. Jaagup Tuisk, Eleryn Tiit ja Hans Nayna esitavad läbilõike Sheerani mitmekesisest repertuaarist, lisades tuntud lugudele uudset lähenemist ja energiat.

Koos solistidega astub lavale ka tunnustatud muusikutest koosnev bänd: Fredi kitarril, Mikk Simson (I Wear* Experiment) trummidel ja Siim Avango (Põhja Konn, Yasmyn) basskitarril.

Eleryn Tiidu ja Jaagup Tuisu jaoks ei ole see esmane kokkupuude Sheeraniga - nimelt käisid mõlemad kuulamas 2014. aastal Saku Suurhalli välja müünud Ed Sheerani kontserti ning 2019. aastal avaldas Tuisk Ed Sheerani loo "Perfect" eestikeelse versiooni.

Tänavuselt Eesti Laulult tuttav Hans Nayna on samuti juba ammune Sheerani fänn. "Mõningad Ed Sheerani lood toovad siiani tagasi mälestusi ja häid emotsioone möödunust, üheks selliseks on näiteks tema lugu "The A Team"," rääkis Nayna. Temas tekitab elevust, et ta saab taas lavalaudadele ja seda koos teiste andekate eesti lauljate ja muusikutega.

Ed Sheeran on tuntud Briti laulja- ja laulukirjutaja, kelle helikandjatest on maailmas ostetud üle 45 miljoni albumi ja 100 miljoni singli, mis teeb ta läbimüügi järgi üheks maailma kõige edukamaks muusikuks. Ta on ka kõige rohkem kuulatavaid artiste muusikaplatvormil Spotify - tema albumit "X" on kuulatud üle 430 miljoni korra. Samuti on Sheeran Eestis Spotify jälgitum artist. Sheeran sai tuntuks 2011. aastal ning võitis 2012. aasta alguses Londonis toimunud muusikaauhindade Brit Awards tseremoonial parima meesartisti ja läbimurde auhinna.

Tribüütkontserdid toimuvad kolmel sumedal augustiõhtul:

15.08 kell 19.00 Keila-Joa lossipark, Schloss Fall

19.08 kell 19.00 Pangodi, Kiivitaja talu suvelava, Tartumaa

21.08 kell 19.00 Pärnu, Ammende Villa