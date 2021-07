Britney Spearsi pikaaegne mänedžer astus tagasi

Rudolph on olnud Spearsi kõrval hetkest, kui ta oma karjääri alustas, ning aitas tal saada ka esimese plaadilepingu.

Oma töö lõpetamise soovist kirjutas ta Britney Spearsi isale Jamie Spearsile. "Praeguseks on möödas kaks ja pool aastat ajast, kui viimasti Britney'ga rääkisime. Siis ütles ta mulle, et tahab teadmata ajaks esinemisesse pausi teha," kirjutas Rudolph.

"Täna sain aga teada, et Britney on avaldanud soovi ametlikult lauljaametiga lõpetada. Usun, et praegu on minul kui Britney mänedžeril õige hetk tagasi astuda, sest minu professionaalset abi enam ei vajata."

Rudolph lisas, et on väga uhke kõige üle, mida Britney'ga koos saavutati. "Ma soovin Britney'le tervist ja õnne ning olen tema jaoks olemas, mil iganes ta mind võib taas vajada."