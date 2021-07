Mulgi peo korraldajad ootavad ühevärvilisi kangaid ja kangaribasid

Karksi pargis toimuv kogu pere laulu- ja tantsupidu tutvustab Mulgimaa traditsioone, kombeid ja pärimust. Soome-ugri hõimurahvaste hulka kuuluvate rahvaste tervitamiseks püstitatakse peo ajaks Karksi parki jurtad, mis pühendatud erinevatele hõimurahvastele.

Mulgi peo peakorraldaja ja Mulgi Kultuuri Instituudi tegevjuht Ave Grenberg ütles, et suur rõõm on 31. juulil tervitada Mulgimaal soome-ugri hõimurahvaid, et ühise peo käigus tutvustada nende kombeid, traditsioone, käsitööd ja mustreid. "Soome-ugri kultuuripealinna tiitel annab võimaluse rääkida Mulgimaa lugu läbi mulgi keele, rahvarõivaste ja traditsioonilise toidu, nautides ühist pidupäeva meie sugulasrahvastega. Ühtlasi on see võimalus tutvuda Läänemere- äärsete ja kaugemate rahvaste identiteedi ja kujunemislooga," nentis Grenberg.

Peo ajaks püstitatakse peopaika hõimurahvaste jurtad, et pidulistel oleks võimalik näha nende sümboolikat, rahvariiete ornamentikat ja neile omaseid värvilahendusi. "Ootame vabatahtlikelt peo ettevalmistuseks ja territooriumi kaunistamiseks nii ühevärvilisi, punaseid, siniseid, rohelisi, kollaseid, musti kui valgeid kangaribasid," tegi Grenberg üleskutse 31. juulil toimuva peo korraldamises kaasa lüüa.

Inimesed, kellel on kodus kangaribasid või kangaid, palutakse need alates 7. juulist viia Karksi-Nuia kultuurikeskusesse esmaspäevast neljapäevani kella 9-17 ning jätta fuajees asuvasse riidekirstu. Grenberg lisas, et toodud kangad ja kangaribad väärtustavad taaskasutust, sest inimeste kodudes kasutuseta jäänud kangaribad ärkavad soome-ugri hõimurahvaste jurtade kaunistusena taas ellu.

31. juuli toimub käsitöömeistrite- ja toidulaat, õpitoad, mulkide ja külaliste rongkäik, kontsert "Mia ja sia ütenkuun", lasteala ja päeva lõpetuseks simman, kus hääd äraolemist pakuvad Nikns Suns, kapellid ning soome-ugri hõimurahavaste kollektiivid. Pakutakse käsitööd, kodumaist sööki ja jooki. Laadale pääseb Mulgi peo piletiga ning suurejooneline pidupäev algab kell 10.