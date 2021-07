Ellujäämiskursus: Dmitri Kulikov veetis teleprojekti jaoks kuus päeva metsas

"Reeglid olid sellised, et ta ei tohtinud kasutada teid, haritud põlde, aga kui ta sattus tee peale ja ei saanud kuidagi mööda minna, siis ta võis mööda seda kõndida," rääkis programmitoimetaja Jekaterina Minkova.

Eelmisel laupäeval naasis Kulikov metsast koju ja jagas oma muljeid ETV+ saates "Suvestuudio". "Pidin liikuma mööda karme maastikke, otsima toitu ja peavarju ning saama hakkama igapäevaste ülesannetega," märkis Kulikov.

Enne matkale minekut läbis ta kiirkursuse, kus õppis, kuidas metsas väheste vahenditega ellu jääda, ning pidas ka videoblogi, kus rääkis, kuidas ettevalmistus käib.

Kulikoviga olid metsas kogenud instruktorid, kes talle ka marsruudi paika panid. Instruktorid teda metsas ei aidanud, kuid jälgisid siiski pidevalt, kas mõnes olukorras oleks abi vaja.

"Planeerisin selle matkaraja talle nii, et see kulgeks mööda Eesti maastiku erinevaid versioone. Inimesed teavad Lahemaa seenemetsasid ja mõnusaid kohti marjul käimiseks. Sageli on need metsad ka väga ebameeldivad tihnikud. See oli peamine põhjus, miks me selle raske tee valisime," selgitas ellujäämise juhendaja Erki Vaikre.

Kulikov alustas teekonda Eesti südames, Paides, kaasas ainult vajalikud asjad - nuga, plaastrid, tulepulk, telkmantel ja kruus. Päeval filmis teda meeskond, kuid ööd tuli tal veeta üksi metsas.

"Vett jõin jõgedest ja soodest. Rabavesi on kõige puhtam, sest turvas on looduslik filter. See on destilleeritud vesi, millel on kerge maitse. Mulle ausalt öeldes meeldis see maitse nii väga, et kui mõni meie ettevõtja hakkaks turbavett pudelis müüma, ostaksin seda hea meelega," naljatles Kulikov.

Nädalast metsas jäi Kulikovil positiivne mälestus. "Kui projekt jätkub, siis olen valmis teist korda metsa minema," kinnitas ta.

Saate esimene osa jõuab ETV+ eetrisse 3. septembril. Sarjal on kokku kuus 40-minutilist osa.

"Tuleb draamat ja komöödiat, aga kindlasti õpib sealt ka palju kasulikku," lubas Kulikov. "Käsitleme seal ka ajalugu, sest me olime piirkonnas, kus toimus Anton Hansen Tammsaare romaani "Tõde ja õigus" tegevus."