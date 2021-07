Valgeranna festivalil esinevad 5Miinust, Koit Toome, Villemdrillem jt.

Kahel päeval astuvad üles armastatud Eesti artistid nagu 5Miinust, Shanon, Terminaator, Koit Toome, Getter Jaani, Villemdrillem, Pluuto, Rozell, Siimi ja AG! Plaate keerutavad DJ Sven Arusoo, DJ Andi Raig ning DJ Keven K!

Peasineja Tungevaag on Norra muusik ja produtsent kelle muusikat on saatnud suur edu nii Euroopas, Aasias kui ka Ameerikas. Andekal muusikul on üle 4 billioni streemimise üle maailma. Tungevaagi tuntud hitid on saavutanud suurt edu ka meie armastatud raadiojaamades.

Esmakordselt astub Eestis üles Rootsist pärit andekas duo JUBËL, mille eesotsas on Sebastian Atas ning Victor Sjöström. Noored viljelesid muusikat juba aastad enne ühist koosseisu, kuid suurima edu saavutasid nad looga "Dancing in the Moonlight" mis on originaalis salvestatud aastal 1970. Armastatud lugu saavutas edu ülemaailma kui ka Eesti edetabelites.

Valgeranna festival 2021 ajakava:

23.07

Tungevaag

Terminaator

Koit Toome

Getter Jaani

Pluuto

Villemdrillem

DJ Sven Arusoo, DJ Keven K

24.08

Jubël

5MIINUST

Shanon

Rozell

AG

Siimi

DJ Andi Raig