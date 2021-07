Merilin Mälk: minu eesmärk on siirus ja see, et inimesed saaks minuga suhestuda

Laulja Merilin Mälk tutvustas Raadio 2 hommikuprogrammis oma uut lugu "Edasi-tagasi" ja tõdes, et lugu on väga isiklik, kuid tema eesmärgiks ongi artistina võimalikult siiras olla.

"Mul on tunne, et lool läheb päris hästi, sest vaatasin, et Youtubes on kirjas "#1 trending"," rääkis Mälk möödunud kolmapäeval ilmunud singlist.

Loole valmis ka suvine muusikavideo. "Käisime jahi peal sõitmas Noblessneris ja Haven Kakumäel. Seal kivide vahel tantsisin ja mõnulesin. Loodan, et seal tuleb välja see naiselikum pool, mis on minu puhul rohkem näha kui varasemates videotes," rääkis Mälk.

Laulja tõdes, et talle meeldib eesti keeles laulda. "Mulle meeldib inglise keeles kaverdada ja harjutada, aga eesti keeles meeldib esineda, sest tunnen, et see on kuidagi isiklikum," ütles ta. "Alguses kirjutasingi lugusid inglise keeles ja ei kujutanud ette, kuidas hakkan eesti keeles seda tegema. See tundus nii keeurline ja raske, sest neid sõnu on eesti keeles kuidagi raskem valida."

Mälgi sõnul on "Edasi-tagasi" on väga isiklik lugu. "Selle loo taga on kuidagi nii palju. Iga päevaga tekib aina rohkem uusi seoseid," ütles ta. "Tunnen, et minu eesmärk on siirus ja see, et inimesed saaks minuga suhestuda."

"Loo produtsent on Topi Kilpinen Soomest, kes on teinud kõik minu lood, ja lugu valmis koos Andreas Poomiga. Nad on mõlemad megatalendikad ja me vaibime omavahel megahästi, nii et tahaks minna uuesti Soome ja teha uue hiti," avaldas Mälk lootust.