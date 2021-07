Revo Jõgisalu mälestusfestivaliga toetatakse vähihaigeid lapsi

30. augustil 2011 lahkus meie hulgast ansamblitest Toe Tag ja A-rühm tuntud muusik Revo Jõgisalu. Revo kaotas võitluse kõige raskemale nahavähivormile - melanoomile. Tema mälestuseks ja melanoomi teavitustööks loodud fond nimega FOREVO MTÜ on regulaarselt korraldanud kontserte, millega kogutud raha annetatakse heategevuseks. Sel aastal toetatakse Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liitu ja Pardiralli ettevõtmist.

Revo mälestusfestival toimub 11. juulil algusega kell 13.00 Tallinna populaarses kohtumispaigas Laev, aadressil Sadama 25a. Lavale astuvad Genka/Paul Oja, Tommyboy, Tarvo Volm bänd, Gram-of-Fun, Dead Furies, Hvnta, ja Redel.

Genka, Revo hea sõber, bändikaaslane ja festivali üks korraldaja ütles, et muusikal on üle maailma jõud panna asju õiges suunas liikuma. "Öelda nii, et mõte jõuab päriselt kohale. Samas saab näidata, et ma hoolin ja toetan. Nii tegi Revo muusikuna läbi oma loomingu ja meie sõpradena jätkame seda."

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juht Kaili Semm ütles, et Revo mälestuskontserdist saadav toetus aitab neid lapsi ja nende vanemaid, kel on käsil elu kõige raskem võitlus. "Revo lugu puudutas väga paljusid inimesi ja tõstis teadlikkust nahavähist. Tema mälestus aitab täna lapsi ning nende lähedasi, kes võitlevad selle eest, et neil oleks homne. Oleme südamest liigutatud, et Genka ja kogu festivalimeeskond meie liidu ning väikeste kangelaste peale mõtles," ütles Semm.

FOREVO 2021 heategevusfestivali pilet maksab 10€ ning selle saab osta koha pealt. Kes ei saa festivalile tulla, aga soovib panustada, siis on võimalik teha ülekanne Revo fondi MTÜ Forevo LHV a/a EE607700771000784105.