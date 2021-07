Lasterikaste perede liit hakkab välja andma peresõbraliku toidukoha märgist

Eesti lasterikaste perede liit hakkab esmakordselt välja andma peresõbraliku toitlustusasutuse märgist, et tuua esile ja tunnustada toidukohti, kes pakuvad lastega peredele meeldejäävaid restoranikogemusi.

"Soovime julgustada lastega peresid ühiseid restoranikülastusi ette võtma ning peresõbraliku märgisega soovimegi tunnustada selliseid toidukohti, kes pakuvad peredele vaba aja veetmise võimalusi. Peresõbralikust toidukohast lahkub iga pereliige, nii väike kui suur, täis kõhu ja suure naeratusega," ütles Eesti lasterikaste perede liidu president Aage Õunap.

Märgise andmisel pööratakse tähelepanu muuhulgas sellele, kui lapse- ja peresõbralik on vastava toitlustusasutuse menüü, klienditeenindus, interjöör ja ruumilahendused, ligipääsetavus ja parkimine, kas lastele on tagatud aja veetmiseks arendavaid mänguasju ning vanematele mugavad võimalused mähkimiseks.

"Samal ajal soovime nügida ka peresid endid leidma oma argipäevast rohkem aega ja võimalusi viia pere välja sööma, seda eriti ajal, mil paljud toidukohad on kriisist toibumas. Meie kõigi panusest sõltub see, kas lapsi ja peresid väärtustavad toidukohad jäävad ellu ning on avatud mitte ainult sel, aga ka järgmisel ja ülejärgmisel suvel," lisas Õunap.

Peresõbraliku toidukoha märgisele on oodatud kandideerima kõik restoranid ja kohvikud üle Eesti ning märgise väärilised toidukohad selgitatakse sihtrühma ehk perede abil, kus kasvab vähemalt üks laps. Kampaanias osalevate perede restoranikülastused hüvitatakse 50% ulatuses ning perekülastuse juurde ei kuulu alkohoolsed joogid.

"Restoranikriitikud ehk kampaanias osalevad pered saavad suurepärase võimaluse proovida poole soodsamalt uusi toidukohti. Tagasisidele tuginedes saame anda soovitusi kõikidele teistele lapsevanematele, kes võib-olla ei ole võimalustega kursis või ei oska valida, kuhu kogu perega järgmisel korral sööma minna," lisas Õunap.

Kandideerimisvormid nii restoranidele kui peredele on avatud Eesti lasterikaste perede liidu kodulehel. Toidukohtade registreerimine lõppeb 25. juulil ning restoranikülastused algavad augustis.