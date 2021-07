Intsikurmu festival avalikustas festivaliprogrammi

Teiste seas astub lavale oma ahjusooja live-projekti esmaettekandega Paul Oja, kes on seni tuntust kogunud osana räppkollektiividest Toe Tag ja Genka/Paul Oja. Värsket muusikat kuuleb ka ansamblilt Mahavok, kes annab Põlvas ühe oma vähestest kontsertidest sel suvel.

Lisaks saab kahe festivalipäeva jooksul elada kaasa ka artistide nagu Egert Milder, Very Cool People (LV), KiROT, Juur, Maris Pihlap, The Holy (FI), Argo Vals ja Karl Petti duo, The Boondocks, Afrodelic (LT), Cätlyn Mägi, THE, FVLRCRM (SK) live-etteastetele.

Festivali terve ajakavaga saab tutvuda Intsikurmu kodulehel.

Festivali korraldaja Silver Roostiku sõnul on tänavune programm väga mitmekülgne ning peaks kõnetama ka nõudlikumat festivalikülastajat. "Lisaks on meil veel mõned üllatused varuks ning nendega tuleme avalikkuse ette niipea, kui kokkulepped artistidega on sõlmitud," sõnas Roostik. Lisaks eriilmelisele muusikaprogrammile leiavad metsapargi erinevates nurkades aset ka Intsikurmu festivali sõpradele juba harjumuspäraseks saanud Lastekurmu, malenurk, põnevad performance'd ning tänavatoiduala.

Festivalile saab sel aastal soetada ainult kahepäevapileteid ning neid on müügis veel pisut vähem kui 1500. Intsikurmu 2021 festivalil kehtivad ka 2020. aasta edasilükatud festivali pääsmed, välja arvatud kasutamata telefestivali piletid.